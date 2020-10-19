Астероид размером с холодильник может упасть на Землю 2 ноября

Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что 2 ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник.

Ученый написал в Instagram, что астероид 2018VP1 приближается к Земле со скоростью около 40,2 тысячи километров в час.

Тайсон отметил, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред. На минимальное расстояние к Земле он подойдет в 18.33 мск.

По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.

Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, ранее обнаружил новую туманность в созвездии Цифея.