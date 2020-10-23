Жители Москвы смогут увидеть зарницу вечером 23 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Редкую для осеннего сезона зарницу смогут увидеть жители Москвы вечером в пятницу, 23 октября. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Перед выходными синоптики обещают облачную и дождливую погоду.
"Сегодня синоптическая карта будет представлена теплым сектором североатлантического циклона, из-за чего в небе сохранится высокая концентрация облачности при наиболее вероятных осадках ливневого характера в вечернее время", – отмечают специалисты "Фобос".
А вот с 19:00 до 21:00 горожане смогут наблюдать мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе – зарницу. Синоптики подчеркивают: для осеннего сезона это явление достаточно редкое.
Также в центре "Фобос" рассказали, что температура воздуха все еще выше климатической нормы на 7–8 градусов. Эксперты отмечают, что в пятницу средние температурные показатели приблизятся к рекорду 1989 года: тогда метеорологи зафиксировали +15,9 градуса.
Ранее синоптики рассказали, какая погода установится в Москве в выходные дни. В субботу горожан ждет комфортная погода без осадков. А уже в воскресенье придет холодный атмосферный фронт, который принесет в столицу дожди.
Дождливая погода ожидает москвичей 23 октября
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