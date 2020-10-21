Потепление до 19 градусов ожидается в регионах ЦФО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К пятнице, 23 октября, в некоторых регионах Центрального федерального округа ожидается потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По прогнозам синоптиков, в Воронежской области ожидается до плюс 19 градусов, в Белгородской, Липецкой – до плюс 15–17, в Брянской, Калужской, Тульской, Ярославской потеплеет до 13–14 градусов.

По данным синоптиков ЦГМС Белгородской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей, в этих регионах температура воздуха 23 октября составит плюс 15–17 градусов, сохранится пасмурная погода, возможны небольшие и умеренные дожди.

В Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях ожидается потепление, 23 октября термометры покажут плюс 13–14 градусов. В Костромской и Ярославской областях ожидается до плюс 11–12 градусов.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал об аномальном потеплении в регионах ЦФО.