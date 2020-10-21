Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве за два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг и пятницу, сообщают "Метеоновости".

Синоптики прогнозируют, что перед выходными в столице будет облачно и дождливо.

"С подходом теплого фронта циклона с центром над Северным морем начнутся осадки и адвекция теплого воздуха. За сутки 22 октября на Москву местами может выпасть 4–8 миллиметров дождя. Дождливая пятница принесет такое количество осадков", – объясняют непогоду синоптики.

Ранее специалисты рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные. В субботу синоптики прогнозируют потепление, температура опять поднимется выше климатической нормы.