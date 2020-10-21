Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура выше климатической нормы ожидается в субботу в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик рассказала, что в субботу установится комфортная погода без осадков. Столбики термометров будут показывать около +10 градусов, по области – около +6... +11 градусов.

Однако уже в воскресенье характер погоды изменится, уточнила Позднякова. По ее словам, на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. В дневное время температура воздуха составит около +2... +7 градусов.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что октябрь 2020 года в Москве может войти в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений. Ожидается, что среднемесячная температура будет выше нормы на 2,5–3 градуса.

По словам Варакина, завершение месяца в Москве также будет аномально теплым. Синоптик указал, что потепление в Центральном федеральном округе (ЦФО) начнется в четверг, 22 октября.

