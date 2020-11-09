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Москва 24

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Общество

11:52

Синоптики рассказали о снеге в Москве в ночь на вторник

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на 10 ноября в Москве местами выпадет снег, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Она отметила, что температура воздуха в городе снизилась в среднем на 8 градусов по сравнению с воскресным днем. Позднякова сообщила, что 9 ноября погоду будет определять антициклон.

"Он будет усиливаться, в середине недели центр этого атмосферного вихря окажется практически над Москвой. Большую часть недели погода будет облачная, с прояснениями и без осадков", – подчеркнула Позднякова.

Синоптик сообщила, что 10 ноября в столице температура воздуха остановится на отметке в 4-5 градусов. По словам Поздняковой, в течение недели средние показатели столбиков термометров составят от -3 до +2 градусов днем и от -1 до -6 градусов – ночью.

"Температура воздуха сегодня-завтра приблизится к климатической норме, а с середины недели уже будет чуть ниже климатической нормы. Можно сказать, что в столичный регион пришла уже настоящая зимняя погода, потому что среднесуточная температура воздуха будет около нуля или даже отрицательная", – подчеркнула Позднякова.

Ночь на 9 ноября стала самой холодной этой осенью. В Москве прошли первые заморозки. Температура опустилась до минусовых значений.

В то же время 8 ноября столбики термометров поднимались до +10 градусов. Сообщалось, что такой высокой температуры в этот день не было свыше 70 лет.

Москвичам рассказали о погоде в течение недели

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