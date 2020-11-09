Синоптики рассказали москвичам о погоде в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в течение этой недели ожидается повышенное атмосферное давление и отсутствие осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Поскольку мы будем находиться в основном на восточной периферии антициклона, то атмосферное давление будет высоким. Оно будет выше нормы сначала на 5–6, а потом и на 10–12 миллиметров ртутного столба", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
По его словам, в течение недели в столице ожидается солнце и переменная облачность.
В Москве, по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник днем ожидается 2–4 градуса тепла, в среду – 0–2 градуса тепла, в четверг – от минус 1 до плюс 4 градусов, в пятницу – от минус 2 до плюс 3 градусов, в субботу прогнозируется от минус 1 градуса до плюс 4.
Накануне температура в городе побила рекорд за 70 лет. В этот день столбики термометров достигли отметки в +10 градусов. Синоптики отмечали, что в столице было на семь-восемь градусов выше климатической нормы.
Ранее специалисты рассказали, когда в Москве выпадет снег. По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, выпадения интенсивных снежных осадков в столице не стоит ждать как минимум до середины ноября.
Ночью и утром в городе ожидаются заморозки и гололедица
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