Синоптики рассказали москвичам о погоде в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в течение этой недели ожидается повышенное атмосферное давление и отсутствие осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Поскольку мы будем находиться в основном на восточной периферии антициклона, то атмосферное давление будет высоким. Оно будет выше нормы сначала на 5–6, а потом и на 10–12 миллиметров ртутного столба", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По его словам, в течение недели в столице ожидается солнце и переменная облачность.

В Москве, по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник днем ожидается 2–4 градуса тепла, в среду – 0–2 градуса тепла, в четверг – от минус 1 до плюс 4 градусов, в пятницу – от минус 2 до плюс 3 градусов, в субботу прогнозируется от минус 1 градуса до плюс 4.

Накануне температура в городе побила рекорд за 70 лет. В этот день столбики термометров достигли отметки в +10 градусов. Синоптики отмечали, что в столице было на семь-восемь градусов выше климатической нормы.

Ранее специалисты рассказали, когда в Москве выпадет снег. По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, выпадения интенсивных снежных осадков в столице не стоит ждать как минимум до середины ноября.

