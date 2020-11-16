Синоптик пообещал москвичам "радостную погоду" на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Москве в ближайшее время ожидается "радостная погода". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как пояснил синоптик, "радостная погода" на наступающей неделе будет обусловлена приходящим в Москву антициклоном.
"Погода <...> будет приятной и радостной, <...> будет много солнца", – рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.
Специалист отметил, что температура воздуха на новой неделе приблизится к климатической норме. При этом показатели атмосферного давления могут быть рекордно высокими – на 18–20 миллиметров ртутного столба выше нормы.
"Неделя будет сухой, преимущественно без осадков", – добавил метеоролог.
По информации Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в столице прогнозируется до 3 градусов мороза, в среду – до -2 градусов.
В четверг воздух может прогреться до 3 градусов тепла. При этом в пятницу ожидается от 0 до +5 градусов, а в субботу – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Ранее Вильфанд призвал не ждать снега в центре европейской части РФ в ближайшее время. При этом специалист заметил, что снег уже выпал на севере европейской территории страны, в Коми и Архангельской области.
В свою очередь, в прогнозе центра погоды "Фобос" сообщалось о повышенном атмосферном давлении на наступающей неделе. Отмечалось также, что в четверг и пятницу в Москве может потеплеть до +1 градуса.
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