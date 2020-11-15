Повышенное атмосферное давление прогнозируется в столице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики в столице на следующей неделе. Об этом говорится в прогнозе центра "Фобос".

"В Москве фон атмосферного давления будет повышенным, поэтому облаков немного, и существенные осадки маловероятны", – заявили метеоспециалисты. По данным центра, днем столбики термометров москвичей будут показывать от минус 1 до минус 4 градусов.

Согласно прогнозу, в четверг и пятницу в Москве может потеплеть до 1 градуса.

Ранее синоптик призвал не ждать снега в центре европейской части РФ в ближайшее время. Специалист пояснил, что снег уже выпал на севере европейской территории страны, в Коми и Архангельской области.