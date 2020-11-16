Понедельник в Москве может стать самым холодным днем осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Понедельник, 16 ноября, может стать самым холодным днем текущей осени. Ожидается, что дневная температура в городе опустится до -2 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

В городе сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура – 0... -2 градуса. В Подмосковье – от -4 до +1.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 761 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящая ночь также может стать самой холодной с начала осени. Предполагается, что температура воздуха опустится до минус 4–6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам радостную погоду. Как пояснил синоптик, такая погода будет обусловлена приходящим в Москву антициклоном.

При этом в ближайшие дни в ряде регионов ожидается непогода. В частности, в Ростовской области и Сочи прогнозируется появление мокрого снега и гололедицы.

Сильные дожди и мокрый снег могут пройти также в республиках Северного Кавказа. Кроме того, в районе Новороссийска к середине недели ожидается ветер порывами до 23 метров в секунду.

