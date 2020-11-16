Энергетики повысили температуру в столичной системе теплоснабжения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коммунальщики повысили температуру в системе отопления московских домов в связи с заморозками. Об этом сообщается на официальной странице МОЭК в Facebook.
"МОЭК повысил температуру теплоносителя в магистральных сетях до 90-92 градусов (температурный график для минус 2 градусов)", – рассказали в компании.
В МОЭК отметили, что запланированы дальнейшие корректировки. 17 ноября температуру теплоносителя увеличат до 95-97 градусов, поскольку в Москве похолодает до минус 5 – минус 4 градусов. Процедура проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб и на основе заблаговременных прогнозов.
Энергетики также объяснили, что делать, если батареи недостаточно теплые. Жители столицы могут обратиться в управляющую компанию (8 (495) 539-53-53) или в контакт-центр МОЭК (8 (495) 539-59-59). Также можно написать на портал online.moek.ru.
Ранее синоптики предупредили москвичей о резком похолодании. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, во вторник температура в столице будет на 2-2,5 градуса холоднее климатической нормы. Антициклон повлияет на погоду к середине недели, атмосферное давление увеличится.
В ночь на 17 ноября в столице может похолодать до -10 градусов
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