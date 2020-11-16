Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики сообщили о переменчивой погоде, которая установится в Москве на начавшейся неделе. По словам специалистов, существенных осадков в городе не ожидается, а после резкого похолодания температура начнет повышаться, сообщает РИА Новости.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, во вторник температура в столице будет на 2-2,5 градуса холоднее климатической нормы. Антициклон повлияет на погоду к середине недели, атмосферное давление увеличится.

"Температура станет выше, без осадков. Минимальный показатель в Москве уже будет порядка минус 3 – минус 5 градусов, по области – до минус 7. Дневная температура в городе – 0 – минус 2", – уточнила специалист.

На крайнем северо-западе синоптик пообещала слабоположительную температуру в среду. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть до 12-17 метров в секунду.

Небольшие осадки могут появиться в ночь на 19 ноября. Позднякова также предупредила, что в это время местами может быть скользко. Днем температура в Москве составит 0 – плюс 2, по области – минус 2 – плюс 3 градуса, и сохранится порывистый юго-западный ветер.

"20 ноября в столице температура установится на отметке в плюс 1-3 градуса. А в ночь на 21 число в некоторых местах может пройти небольшой снег из-за холодного атмосферного фронта. Такая ситуация ожидается и в воскресенье", – рассказала специалист.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве наступила метеорологическая зима.

По словам специалистов, снежный покров установится в столице не раньше третьей декады ноября. Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что снег в этом году появится с опозданием из-за аномально теплой погоды. Он напомнил, что обычно переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений происходит после 10 ноября.