Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Синоптики сообщили о переменчивой погоде, которая установится в Москве на начавшейся неделе. По словам специалистов, существенных осадков в городе не ожидается, а после резкого похолодания температура начнет повышаться, сообщает РИА Новости.
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, во вторник температура в столице будет на 2-2,5 градуса холоднее климатической нормы. Антициклон повлияет на погоду к середине недели, атмосферное давление увеличится.
"Температура станет выше, без осадков. Минимальный показатель в Москве уже будет порядка минус 3 – минус 5 градусов, по области – до минус 7. Дневная температура в городе – 0 – минус 2", – уточнила специалист.
На крайнем северо-западе синоптик пообещала слабоположительную температуру в среду. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть до 12-17 метров в секунду.
Небольшие осадки могут появиться в ночь на 19 ноября. Позднякова также предупредила, что в это время местами может быть скользко. Днем температура в Москве составит 0 – плюс 2, по области – минус 2 – плюс 3 градуса, и сохранится порывистый юго-западный ветер.
"20 ноября в столице температура установится на отметке в плюс 1-3 градуса. А в ночь на 21 число в некоторых местах может пройти небольшой снег из-за холодного атмосферного фронта. Такая ситуация ожидается и в воскресенье", – рассказала специалист.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве наступила метеорологическая зима.
По словам специалистов, снежный покров установится в столице не раньше третьей декады ноября. Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что снег в этом году появится с опозданием из-за аномально теплой погоды. Он напомнил, что обычно переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений происходит после 10 ноября.
Москвичи показали первый снег
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: