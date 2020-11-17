Синоптики предупредили о ледяном дожде в Московском регионе

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В ночь на 19 ноября в Московском регионе ожидаются мокрый снег и ледяной дождь, сообщили в центре погоды "Фобос". По прогнозам синоптиков, вечером в среду столбики термометров будут на уровне нулевой отметки.
Специалисты рассказали, что ночью в верхней части атмосферы температура будет слабоположительной, а у земли она будет на уровне нуля градусов. В такой ситуации снег начнет образовываться в ледяной и переохлажденный дождь.
"После полуночи и до утра ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и самой Москве. Отложения льда толщиной 0,5–1,5 миллиметра будут замечены на деревьях, дорогах, линиях электропередачи. Автомобилисты и пешеходы, будьте готовы", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики обещали потепление в конце рабочей недели в столице. По их словам, 19 ноября столбики термометров могут подняться до +2 градусов, в пятницу в столице также сохранится положительная температура.
Также специалисты предупредили жителей Москвы о приходе в столицу декабрьских морозов. Эксперт рассказал, что погода будет определяться влиянием антициклона.
"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 17 ноября
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