До 6 градусов мороза ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 17 ноября.

Предстоящим днем столичный регион останется на западной периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит 3-1 градуса мороза, по области до минус 6 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы, атмосферное давление существенно выше нормы, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее метеорологи рассказали, что в субботу, 21 ноября в Москве могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди.