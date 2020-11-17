Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:51

До 6 градусов мороза ожидается в столичном регионе во вторник

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 17 ноября.

Предстоящим днем столичный регион останется на западной периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит 3-1 градуса мороза, по области до минус 6 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы, атмосферное давление существенно выше нормы, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее метеорологи рассказали, что в субботу, 21 ноября в Москве могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди.

В ночь на 17 ноября в столице может похолодать до -10 градусов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать