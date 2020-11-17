Росгидромет рассказал об опасных последствиях ледяного дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Синоптики Росгидромета предупредили о возможных ледяных дождях в России на ближайшей неделе. Об этом сообщает ТАСС.
"Вероятность небольшая, что эти дожди пройдут, есть. Правильный термин – это гололедно-изморозевые отложения", – заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Он объяснил, что ледяные дожди формируются на границе облачности, где температура может быть выше, чем под ней. Как следствие, при дожде жидкость превращается в ледяные шарики.
По словам эксперта, следствием такого типа осадков может стать гололедица. Также вероятны обрывы проводов из-за того, что на линиях будет образовываться наледь.
При этом пока неизвестно, в каких именно регионах могут выпасть ледяные дожди. В Центральной России их появление возможно с 18-19 ноября.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра. В городе предупреждение действует с 22:00 18 ноября до 3:00 19 ноября, в области – с 21:00 18 ноября до 6:00 19 ноября.
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