Синоптики предупредили москвичей о метели в ночь на 19 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели и гололеде, которые ожидаются в столичном регионе в ночь на 19 ноября.

По словам синоптиков, погода ухудшится сразу в нескольких регионах Центрального федерального округа, сильный снег и его налипание, метель и гололед ожидаются также в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской областях. Такая погода, отмечают эксперты, сохранится 20 и 21 ноября.

"В северной половине округа ожидается установление временного снежного покрова высотой 3–10 сантиметров", – подчеркнули в Гидрометцентре.

Ранее москвичей предупредили о ледяных дождях. Лед толщиной 0,5–1,5 миллиметра будет замечен на деревьях, дорогах, линиях электропередачи, отметили синоптики.