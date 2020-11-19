Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Юго-западный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду ожидается в Москве и области в четверг, 19 ноября.
Уточняется, что Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.
Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем регион останется на западной периферии антициклона.
При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха будет от 0 до 3 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 85 процентов.
Ранее в столице наблюдались осадки в виде снега и ледяного дождя, что привело к образованию гололеда.
В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности.
На Москву обрушился ледяной ливень