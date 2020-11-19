Синоптики рассказали, ждать ли в Москве потепления, как в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с Москвой 24 объяснил, почему в Санкт-Петербурге 19 ноября температура воздуха достигла почти +11 градусов и стоит ли ждать потепления в столице.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге в ночь на четверг был побит температурный рекорд 1978 года: воздух в городе прогрелся до +10,9 градуса. По его прогнозам, дневная температура в Северной столице и ее области может достичь 12 градусов тепла.
"Последние лет 10 только такую нехарактерную погоду и наблюдаем в Европейской части России. Все говорят, потепление климата. У нас теплая погода в осенне-зимний период идет с Атлантики, там теплое течение Гольфстрим, соответственно, теплые воздушные массы, и когда циклон по северу идет, он своей южной частью теплый сектор выносит на Прибалтику, Ленинградскую область, поэтому так случается", – сказал синоптик.
Вместе с тем Цыганков объяснил, почему в Москве аномального тепла, как в Санкт-Петербурге, не наблюдается. По словам специалиста, столица находится на границе воздушных масс и из-за этого погодные условия постоянно меняются.
"Вот сейчас стоит мощный антициклон над Балхашом, занимает Урал, Сибирь, у нас высокое давление, там по часовой стрелке холодный воздух закачало с Атлантики в Казахстане... Этот холод и на нас влияет, на Москву, с юга. У нас холод идет как раз не с севера, а с юга от Самары, Волгограда", – добавил он.
Ранее сообщалось, что снег и ледяной дождь, которые прошли в Москве ночью, привели к образованию гололеда. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
В четверг, 19 ноября, днем жителей столицы и области ожидает юго-западный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Из-за этого Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Также, согласно прогнозам, снежная погода в Москве сохранится до конца недели.
Спасатели просят пешеходов не торопиться, а автомобилистов – не выезжать на летней резине, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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