Отключать отопление в Москве начнут 10 мая

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В столице 10 мая стартует отключение отопления. Оно продлится до пяти дней. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов тепла.

"С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", – уточнил заммэра.

Он также отметил, что специалисты проводят отключение отопления поэтапно. Так, более 74 тысяч зданий и свыше 34 тысяч жилых домов отключат от отопления.

"Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", – добавил Бирюков.

Заммэра также добавил, что после отключения отопления стартуют мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что после 20 апреля москвичи смогут узнать график отключения горячей воды через специальный информационный сервис. Он будет размещен на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайтах moek.ru и online.moek.ru.