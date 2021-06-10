Албания, Хорватия или Марокко – какую из открывшихся стран выбрать для летнего отдыха

Страны потихоньку открывают для нас границы, с 10 июня уже можно планировать путешествие в Марокко, Хорватию и Албанию. Рассказываем, что там делать и почему там действительно круто.





Хорватия

Хорватия открыла границы для россиян и даже не требует отрицательных ПЦР-тестов при условии, что у вас есть сертификат о вакцинации "Спутником V". Если сертификата нет, подойдет отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов, справка о перенесенной болезни или тест по прилете с изоляцией до получения результатов. По-прежнему нужна шенгенская или национальная хорватская виза.

Отличная новость для тех, кто соскучился по природе, морю и странам с действительно хорошей экологией. Самый популярный пляжный курорт – Истрия, и хотя пляжи там не самые удобные – крупная галька и бетонные платформы, но море там чистейшее, а пейзажи очень красивые. Купаться лучше ехать в Среднюю Далмацию, Тучепи и популярный курорт Башка-Вода, где более комфортные пляжи с мелкой галькой. На остров Брач лучше отправляться без детей, так как там много нудистских пляжей, а в Макарску – с деньгами, так как там самая роскошь и шик.



Загреб – столица страны – тоже достоин внимания, но буквально на пару дней, так как это очень маленький средневековый город.

Цены на проживание ниже среднеевропейских, особенно после пандемии. Трехзвездочный отель будет стоить около 3 000–4 000 рублей в сутки, в "четверках" и "пятерках", несмотря на более высокую цену, на особые излишества рассчитывать не стоит, хотя сервис вполне на уровне.

В ресторанах открыты пока только веранды, а в отелях обслуживают только постояльцев, так что на знаменитые дискотеки и тусовки на острове Хвар пока лучше не рассчитывать. Цены не кусаются, порции огромные, мясной стейк обойдется примерно в 400–500 рублей, цены на морепродукты ниже, чем на мясо, исключение – только хорватский салат с осьминогами, который можно смело делить на компанию – он стоит около 1 000 рублей.

Марокко

В Марокко едут за арабской и африканской экзотикой, белоснежными пляжами Касабланки и колоритными базарами. Большинство рейсов из Москвы приземляются в Касабланке, и город белых домов однозначно стоит внимания. Особенно Медина – его исторический квартал. Достопримечательностей там особо нет, но сама атмосфера древности очень впечатляет. В Рабате и Марракеше полно древних мечетей и дворцов, а в Фесе интересно посмотреть на средневековые кварталы и ремесленные лавки, которые веками передаются из поколения в поколение.

За пляжным отдыхом обычно едут в Агадир (на юге страны), там золотистый песок, максимум комфорта – отели, рестораны и лучший сервис. В городе Эс-Сувейра – волны и толпы серферов практически в любое время года, а в Уалидии – вкусные и дешевые устрицы. Ну и главная природная гордость страны – пустыня Сахара, по которой можно прокатиться на джипах и при желании там же заночевать.

Цены в отелях чуть ниже средних по Европе (нормальную "трешку" можно найти за 2 000–3 000 рублей в сутки на двоих), при этом стоить иметь в виду, что звездность тут не показатель вообще ничего. В "пятерке" запросто может не быть фена, а сервис сильно уступать соседней "трешке".

Виза для въезда в страну россиянам не нужна, а отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, нужен. Также потребуется подтвержденная бронь жилья.

Албания

Албания – одна из самых недооцененных стран в Европе. Там то же самое Адриатическое море, что в Черногории или Хорватии, и то же Ионическое, что в Греции и Италии, но при этом толп на пляжах не наблюдается. На Ионическом море пляжи в основном каменистые и популярные среди спортсменов и тусовщиков, а на Адриатическом – песчаные и семейные. И те и другие ухоженные, красивые, чистые и почти все бесплатные.

Отдыхать лучше всего на побережье, например в Саранде, Влёре или Дурресе в отеле с собственным пляжем. Любителям природы понравится национальный парк "Долина Вальбоны" – там горы с заснеженными вершинами, зеленые долины, озера с бирюзовой водой и прочая красота. Еще из интересного – древние города Гирокастры, Берат со старинными крепостями и музей-заповедник Butrinti в Саранде – древний город 7 века до нашей эры, основанный греками.



Столица Тирана долгое время выглядела удручающе и имела репутацию грязного и шумного города, где нечего делать, но в последние годы ситуация изменилась. Там сохранилась колоритная восточная застройка, советские памятники (внезапно!), появилась современная европейская архитектура и много парков.

Еще один мощный аргумент в пользу Албании – дешевая и очень вкусная еда. Там свежайшие морепродукты, итальянская кухня в разы дешевле, чем в самой Италии, (например, отменная лазанья за 300 рублей), а также не прошли даром и 400 лет османского господства – вкуснейшие турецкие завтраки из десятка разных блюд здесь тоже есть.

В Албанию пускают без ПЦР-тестов (количество новых случаев заражения идет на спад), до 31 декабря въезд для россиян безвизовый, срок пребывания – до 90 дней из каждых 180.

