Какую еду продают на пляжах за границей вместо вареной кукурузы

"Вареная кукуруза выводит шлаки из пуза!" – как только не привлекают внимание торговцы разной едой на пляжах. С началом пляжного сезона делать это приходится любыми доступными способами, конкуренция у береговой линии нешуточная. Впрочем, так не только в России: как только на шезлонгах появляются первые туристы, тут же возникают продавцы самой разной еды и напитков для отдыхающих. Рассказываем, чем предпочитают перекусывать туристы на пляжах разных стран.



Российский юг

На Черноморском побережье России набор пляжных деликатесов не менялся, кажется, уже несколько десятков лет. Царица не только полей, но и пляжей – вареная кукуруза. Кроме нее вам, предложат беляши и чебуреки, пахлаву, копченую рыбу, а также нарезанные и уже расфасованные по стаканчиками абрикосы, персики и арбуз. Пробовать все это стоит на свой страх и риск, так как торговля на пляжах обычно нелегальная. Особенно осторожным стоит быть с домашним вином, которое могут разбавить в лучшем случае водой, а в худшем – спиртом.

Испания

На испанских пляжах обычно ходят туда-сюда продавцы прохладительных напитков: пива, сладкой газировки и мохито. Напитки в закрытой таре покупать можно смело, а вот мохито – уже для храбрых туристов с крепким желудком. Перекус здесь принято приносить с собой или покупать в "чирингитос". Это постройка из любых подручных материалов на цементированном участке пляжа. Они открыты только летом, а на зиму их обычно заколачивают, или их вовсе сносит штормом, так что на следующее лето приходится строить заново. Купить там можно практически любые напитки и снеки, которые частично зависят от региона (на андалузских пляжах, например, вовсю торгуют жареными сардинами), но практически везде найдутся хот-доги, гамбургеры, картошка фри и мороженое (нередко растаявшее и заново замороженное несколько раз подряд).



Италия

На итальянских пляжах проще купить поддельную сумку известного бренда, чем что-нибудь на перекус. Торговцы контрафактными очками и часами довольно настойчивые, однако стоит помнить, что за покупку штраф грозит не только продавцу, но и покупателю. Также там продают прохладительные напитки и фрукты. Ананасы или кокосы прямо при вас разрезают на дольки и подают в пластиковом стаканчике или на листе салата.

Греция

Самый популярный деликатес греческих пляжей – пончики: большие сладкие с кремом внутри. Также обычно неподалеку от пляжей стоят палатки с гиросом – греческой шаурмой с мясом, луком и соусом дзадзики.

Индия

На индийских пляжах можно без проблем купить любые прохладительные напитки и самосы – жаренные во фритюре острые хрустящие пирожки с овощной начинкой.



Таиланд

В Таиланде ассортимент пляжной еды довольно богат: вареные креветки (свежие и вполне себе безопасные для употребления), кукуруза, жареные куриные ножки, мороженое, пиво, нарезанные фрукты в пластиковых стаканчиках и кокосы. Детей наверняка будут соблазнять сахарной ватой и другими сладостями, а взрослым к пиву непременно предложат сушеную рыбу или какую-нибудь другую закуску. Кстати, кокосовое масло опытные путешественники рекомендуют покупать именно на пляжах, так как именно там продают масло ручной выжимки. То, что вы увидите в аптеках и спа-салонах, скорее всего, получено технологическим путем.

Украина

В первую очередь речь идет, разумеется, об одесских пляжах. Там в изобилии прохладительные напитки: вода, газировка, квас и холодный каркаде. Для ценителей есть кислородные коктейли и свежевыжатые соки, но стоит это обычно неоправданно дорого. Также здесь торгуют вареной кукурузой, соленой рыбой – таранькой, камбалой и кефалью, но цены на последнюю довольно высоки. Пирожки и беляши, как ни странно, уже не в моде, но им на замену пришли сладкие маффины – ванильные, шоколадные и с изюмом. А вот семечки и сладкая вата – штука вечная, практически на каждом квадратном метре любого пляжа вам их предложат.

