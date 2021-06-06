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Туризм

06 июня, 08:00

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Какую еду продают на пляжах за границей вместо вареной кукурузы

Без чурчхелы и кукурузы: чем перекусить на пляже в разных странах
туризм

"Вареная кукуруза выводит шлаки из пуза!" – как только не привлекают внимание торговцы разной едой на пляжах. С началом пляжного сезона делать это приходится любыми доступными способами, конкуренция у береговой линии нешуточная. Впрочем, так не только в России: как только на шезлонгах появляются первые туристы, тут же возникают продавцы самой разной еды и напитков для отдыхающих. Рассказываем, чем предпочитают перекусывать туристы на пляжах разных стран.

Фото: depositphotos/scherbinator

Российский юг

На Черноморском побережье России набор пляжных деликатесов не менялся, кажется, уже несколько десятков лет. Царица не только полей, но и пляжей – вареная кукуруза. Кроме нее вам, предложат беляши и чебуреки, пахлаву, копченую рыбу, а также нарезанные и уже расфасованные по стаканчиками абрикосы, персики и арбуз. Пробовать все это стоит на свой страх и риск, так как торговля на пляжах обычно нелегальная. Особенно осторожным стоит быть с домашним вином, которое могут разбавить в лучшем случае водой, а в худшем – спиртом.

Испания

На испанских пляжах обычно ходят туда-сюда продавцы прохладительных напитков: пива, сладкой газировки и мохито. Напитки в закрытой таре покупать можно смело, а вот мохито – уже для храбрых туристов с крепким желудком. Перекус здесь принято приносить с собой или покупать в "чирингитос". Это постройка из любых подручных материалов на цементированном участке пляжа. Они открыты только летом, а на зиму их обычно заколачивают, или их вовсе сносит штормом, так что на следующее лето приходится строить заново. Купить там можно практически любые напитки и снеки, которые частично зависят от региона (на андалузских пляжах, например, вовсю торгуют жареными сардинами), но практически везде найдутся хот-доги, гамбургеры, картошка фри и мороженое (нередко растаявшее и заново замороженное несколько раз подряд).

Фото: depositphotos/klimatis019.gmail.com

Италия

На итальянских пляжах проще купить поддельную сумку известного бренда, чем что-нибудь на перекус. Торговцы контрафактными очками и часами довольно настойчивые, однако стоит помнить, что за покупку штраф грозит не только продавцу, но и покупателю. Также там продают прохладительные напитки и фрукты. Ананасы или кокосы прямо при вас разрезают на дольки и подают в пластиковом стаканчике или на листе салата.

Греция

Самый популярный деликатес греческих пляжей – пончики: большие сладкие с кремом внутри. Также обычно неподалеку от пляжей стоят палатки с гиросом – греческой шаурмой с мясом, луком и соусом дзадзики.

Индия

На индийских пляжах можно без проблем купить любые прохладительные напитки и самосы – жаренные во фритюре острые хрустящие пирожки с овощной начинкой.

Фото: depositphotos/rudakova

Таиланд

В Таиланде ассортимент пляжной еды довольно богат: вареные креветки (свежие и вполне себе безопасные для употребления), кукуруза, жареные куриные ножки, мороженое, пиво, нарезанные фрукты в пластиковых стаканчиках и кокосы. Детей наверняка будут соблазнять сахарной ватой и другими сладостями, а взрослым к пиву непременно предложат сушеную рыбу или какую-нибудь другую закуску. Кстати, кокосовое масло опытные путешественники рекомендуют покупать именно на пляжах, так как именно там продают масло ручной выжимки. То, что вы увидите в аптеках и спа-салонах, скорее всего, получено технологическим путем.

Украина

В первую очередь речь идет, разумеется, об одесских пляжах. Там в изобилии прохладительные напитки: вода, газировка, квас и холодный каркаде. Для ценителей есть кислородные коктейли и свежевыжатые соки, но стоит это обычно неоправданно дорого. Также здесь торгуют вареной кукурузой, соленой рыбой – таранькой, камбалой и кефалью, но цены на последнюю довольно высоки. Пирожки и беляши, как ни странно, уже не в моде, но им на замену пришли сладкие маффины – ванильные, шоколадные и с изюмом. А вот семечки и сладкая вата – штука вечная, практически на каждом квадратном метре любого пляжа вам их предложат.

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Васильева Екатерина

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