Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность в летний зной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В летнее время столичные спасатели усиливают патрулирование водных объектов. Информация об этом появилась в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты рассказали, что в общей сложности в городе функционируют 24 поисково-спасательные станции, на которых работают свыше 330 спасателей на воде. Для патрулирования используются быстроходные спасательные катера.

Спасатели держат под контролем и ситуацию на берегу, напоминая горожанам правила безопасности у воды. С начала календарного лета было проведено порядка 8,8 тысячи патрулирований и почти 30 тысяч профилактических бесед.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства рассказали, что за прошедшие 10 лет на водоемах столицы спасли свыше 1 470 человек, а профилактические беседы позволили снизить число происшествий за этот период в 1,5 раза.

Тех, кто стал свидетелем происшествия, призвали незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее Сергей Собянин рассказал о поисково-спасательной службе на водных объектах. Градоначальник отметил, что за последние 25 лет специалисты МГПСС спасли 5 246 человек, из них 289 – с проведением сердечно-легочной реанимации. Первую помощь специалисты оказали 16 676 пострадавшим.

