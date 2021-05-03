Собянин рассказал о поисково-спасательной службе на водных объектах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве в этом году планируется открыть 25-ю поисково-спасательную станцию "Марьино", которая будет обеспечивать безопасность горожанам у воды в парках "Братеевская пойма" и "Капотня". Об этом на своем персональном сайте заявил Сергей Собянин.

В настоящее время в городе функционируют 24 поисково-спасательные станции. На них работают 332 профессионала. Уточняется, что Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах недавно отметила свое 25-летие.

Градоначальник отметил, что за последние 25 лет специалисты МГПСС спасли 5 246 человек, из них 289 – с проведением сердечно-легочной реанимации. Первую помощь специалисты оказали 16 676 пострадавшим.

"Завершаем строительство новых зданий для поисково-спасательных станций "Терлецкая" и "Карамышево". Ежедневно на смену заступают до 70 спасателей, в том числе 50 водолазов", – сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что за последние годы Служба получила много нового оборудования. В частности, суда на воздушной подушке "Славир" и "Джеттер", новые модели катеров "North Silver Pro". Также служба обеспечена телеуправляемым подводным аппаратом, водолазным телевизионным комплексом, гидролокаторами, эхолотами, беспилотниками и многим другим.

"В Московской городской поисково-спасательной службе работают настоящие профессионалы, посвятившие себя благородному делу помощи людям. Огромное им спасибо и спокойных дежурств. Мы и дальше будем заботиться о том, чтобы в их распоряжении были самые современные и эффективные средства спасения", – заключил градоначальник.

Ранее спасатели помогли девушке сойти с дрейфующей льдины на Москве-реке. Пострадавшая была госпитализирована с признаками переохлаждения. Причину своего нахождения на льдине она объяснить не смогла.

