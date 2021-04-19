Девушка упала с Большого Каменного моста в центре Москвы

Девушка упала с Большого Каменного моста возле Кремля

В центре Москвы девушка упала с Большого Каменного моста в Москву-реку. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Москвы 24.

По предварительным данным, пострадавшая пыталась сделать селфи, но неудачно поскользнулась на парапете и упала прямо в воду.

Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС бросили девушке спасательный круг и помогли подняться, оказав всю необходимую первую помощь.

По предварительным данным, девушка серьезных травм не получила.

Ранее женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке. На помощь пришли два специалиста, которые подняли из ледяной полыньи жительницу столицы и ее питомца, после чего доставили на поисково-спасательную станцию.

Там москвичке оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.