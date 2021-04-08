Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке

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Спасатели помогли девушке сойти с дрейфующей льдины на Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В ночь с четверга на среду на поисково-спасательную станцию поступило сообщение о человеке, застрявшем на льдине посреди реки.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в 30 метрах от берега девушку, сидящую на отколовшейся льдине.

На данный момент пострадавшая госпитализирована с признаками переохлаждения. Причину своего нахождения на льдине она объяснить не смогла.

Ранее спасатели помогли двум велосипедистам сойти с отколовшейся льдины на Москве-реке. Молодых людей занесло на 100 метров от берега. После недолгих уговоров со стороны спасателей они решились погрузиться на спасательное судно.