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Общество

16:13

Москву накрыли дожди

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный дождь обрушился на столицу. Синоптики портала "Метеоновости" сообщают, что он не прекратится до 20:00.

"1 сентября до 20:00 в Москве и ТиНАО ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 12–15 метров в секунду и местами гроза", – говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь идет практически во всех районах столицы.

До этого о непогоде москвичей предупреждали в МЧС. Сообщалось, что за сутки в столичном регионе может выпасть около 15% месячной нормы осадков.

Автовладельцев попросили снизить скорость движения и соблюдать дистанцию с другими машинами. Кроме того, следует избегать резких маневров. Пешеходам также напомнили о возможной опасности. Им рекомендуется не проходить под деревьями и шаткими конструкциями, а также не укрываться под ними от непогоды.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что в предстоящие выходные в столице ожидается холодная погода. По ее словам, в среднем в субботу днем столбики термометров покажут +14 градусов, а в воскресенье – около +12...+14 градусов.

Москвичам рассказали, что в среду может выпасть более трети месячной нормы осадков

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