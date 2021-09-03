В Анапе запретили купаться в море из-за шторма

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В Анапе запретили купаться в море на всех пляжах из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщается на сайте администрации города.
"В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено", – говорится в сообщении.
Местные жители отмечают, что на пляж из-за сильного шторма выкинуло медуз.
До этого Роспотребнадзор после экспертизы воды разрешил купаться в море в Анапе. В Оперштабе отметили, что мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе.
На прошлой неделе морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствовала гигиеническим нормам. Роспотребнадзор ограничил тогда купание в море.
В Анапе сняли запрет на купание в море