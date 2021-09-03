В Анапе запретили купаться в море из-за шторма

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Анапе запретили купаться в море на всех пляжах из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено", – говорится в сообщении.

Местные жители отмечают, что на пляж из-за сильного шторма выкинуло медуз.

До этого Роспотребнадзор после экспертизы воды разрешил купаться в море в Анапе. В Оперштабе отметили, что мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе.

На прошлой неделе морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствовала гигиеническим нормам. Роспотребнадзор ограничил тогда купание в море.

