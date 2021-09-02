В Анапе сняли запрет на купание в море

Фото: depositphotos/shanin

В Анапе Роспотребнадзор после экспертизы воды разрешил купаться в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

"В Анапе снят запрет на купание в море. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", – говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе.

На прошлой неделе морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствовала гигиеническим нормам. Роспотребнадзор ограничил тогда купание в море.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение до утра 3 сентября из-за опасности формирования смерчей над морем.

