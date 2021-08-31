В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение

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В Сочи объявили штормовое предупреждение до утра 3 сентября из-за опасности формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.

"По прогнозам метеорологов, в период с 12 до 14 часов 31 августа, а также в течение суток 1 и 2 сентября, ночью и утром 3 сентября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха на берегу моря.

Ранее синоптики сообщили об экстремально жаркой погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни. Причиной жаркой погоды стали африканские воздушные массы. В частности, в Сочи столбики термометров поднимались до 37 градусов тепла.