Москвичей предупредили о "барическом дне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу в Москве ожидается ветреная и дождливая погода, а также низкое атмосферное давление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Метеоролог объяснил, что в условиях ныряющего североатлантического циклона продолжит падать температура воздуха, а скорость ветра будет достигать 15–20 метров в секунду.

"Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на три градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра – до 17 метров в секунду – ожидаются сегодня вечером... <...> Выпадет 4–6 миллиметров осадков", – сказал он.

Тишковец также отметил, что атмосферное давление упадет на "самое барическое дно" – до 733 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы. Он сравнил этот показатель с подъемом на высоту 100–150 метров и предупредил, что метеозависимые люди в таких условиях могут чувствовать дискомфорт. В ночь на субботу, по его словам, давление вновь начнет расти.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ближайшие дни. По ее словам, в ночь на субботу в столичном регионе не исключены заморозки. Днем в городе ожидается +12...+14 градусов, по области – около +10...+15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8...+9 градусов.

