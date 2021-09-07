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Общество

07:56

В Гидрометцентре назвали причины потепления в центре европейской части РФ

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам объяснили, с чем связано приходящее в центр европейской части России потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Как пояснил синоптик, в противовес глубокому циклону на побережье Северного ледовитого океана на юге Европейской России образуется мощный циклон. Это способствует изменению циркуляции воздушных масс.

"Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада", – подтвердил Вильфанд.

По прогнозу метеоролога, в среду, 8 сентября, на территории центра Европейской России воздух прогреется до 15–17 градусов тепла. При этом в четверг и пятницу ожидается потепление до 20 градусов.

При этом Вильфанд предупредил жителей юга европейской части РФ о заморозках. В частности, температура опустится ниже нуля в регионах Поволжья.

Ранее синоптик сообщал, что потепление вернется в Москву в середине текущей недели. Специалист выразил мнение, что его можно будет считать бабьим летом.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что классическое бабье лето придет в столицу во второй половине сентября. Он отмечал, что в этот период среднесуточные температуры вернутся в климатическое русло. После третьей и четвертой недели сентября температура станет выше многолетних показателей, также будет дефицит осадков, уточнил синоптик.

Тишковец также подчеркивал, что в этом году метеорологическая осень пришла точно в срок, конкретно с наступлением календарной осени.

Синоптики рассказали, когда ждать бабьего лета с Москве

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