Синоптик предупредил о снегопадах на всей азиатской части России

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В ближайшее время на всей азиатской части России установится снежный покров, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Уже снежный покров образовался на азиатской части основательно, почти везде. Только самый-самый юг еще бесснежный, но скоро и там будет снег", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик также сообщил, что на Дальний Восток надвигается заметное похолодание. Температура воздуха резко понизится уже к выходным.

"Если еще в четверг и пятницу на юге Хабаровского края, в Приморском крае тепло, то в конце недели температурный фон не порадует местных жителей. Температура будет 8–12 градусов, то есть понизится сразу на 7–8 градусов", – добавил Вильфанд.

Предстоящей зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков. Об этом ранее рассказали в центре "Фобос".

По словам синоптиков, в этом году приостановился процесс таяния льда в Арктике, это может привести к смещению циклонов у поверхности земли и спровоцировать рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана.

Помимо этого, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, из-за чего существенно увеличится количество осадков. Согласно прогнозу, самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, на севере Дальнего Востока, Прибайкалье, а также в верховьях Оби и Енисея.