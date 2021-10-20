Синоптик рассказала о "неоднозначной" погоде в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что до конца недели в столице ожидаются большие перепады давления и температур. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погода у нас не будет однозначной, погода будет очень активно меняться, связано это с активной деятельностью североатлантических циклонов. Сегодня один из них выходит на север Скандинавии, его теплый атмосферный фронт ближайшей ночью пересечет Москву", – пояснила она.

По словам синоптика, в теплой части этого облачного вихря столица окажется в четверг и пятницу, поэтому температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений примерно на 4 градуса. В четверг прогнозируется плюс 9–14 градусов, а в пятницу – плюс 10–15.

"После тепло уйдет дальше на восток, поэтому в выходные его волна пойдет на спад. К нам в тыловой части циклона начнут поступать прохладные воздушные массы, и показания термометров вновь будут снижаться. К утру субботы столбики термометров опустятся до 0 – плюс 5 градусов, в дневные часы будет не выше плюс 4–9. В пятницу к дождю вновь начнет примешиваться мокрый снег. Температура днем будет не выше плюс 1–6", – добавила Волосюк.

Специалист также предупредила о быстром изменении атмосферного давления. В четверг оно будет на уровне 732–734 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью поднимется до 750 миллиметров.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в Москве к вечеру среды пойдет мокрый снег. С 18:00 погода начнет стремительно ухудшаться. Температура установится в районе 2–4 градусов выше 0.

