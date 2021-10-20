В Москве пошел первый снег. Видеоролик, на кадрах которого запечатлены падающие с неба снежинки, прислали жители столицы.
О мокром снеге и ветре ранее предупреждала пресс-служба столичного главка МЧС. Столичным водителям рекомендовали снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Говорили о надвигающемся на столицу снеге и синоптики. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что наступление климатической зимы ожидается в Москве 10 ноября.
При этом в Подмосковье первый снег заметили еще 18 октября. Он прошел в Солнечногорском районе.
В Солнечногорском районе пошел первый снег