Видео: Москва 24

В Москве пошел первый снег. Видеоролик, на кадрах которого запечатлены падающие с неба снежинки, прислали жители столицы.

О мокром снеге и ветре ранее предупреждала пресс-служба столичного главка МЧС. Столичным водителям рекомендовали снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Говорили о надвигающемся на столицу снеге и синоптики. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что наступление климатической зимы ожидается в Москве 10 ноября.

При этом в Подмосковье первый снег заметили еще 18 октября. Он прошел в Солнечногорском районе.

