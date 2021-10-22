Москвичей предупредили о дожде и высоком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу в столице ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, атмосферное давление повысится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Температура воздуха в Москве составит +11...+13 градусов, а по области – около +9...+14 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба.

В "Фобосе" добавили, что минувшая ночь стала самой теплой для 22 октября за всю историю метеонаблюдений. Побит прежний ночной максимум для этого дня 1984 года, когда в городе было +8,2.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже нуля. В понедельник ночью, по его словам, столбики термометров покажут минусовые значения.

В Гидрометцентре России также сообщили, что в ночь на понедельник, 25 октября, в столичном регионе ожидается похолодание до -6 градусов. Днем же воздух прогреется до 0...+5 градусов.

