В Москве в субботу ожидается сильный ветер и небольшой дождь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В субботу в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр столицы.
По прогнозам синоптиков, днем температура в городе составит от 7 до 9°С. Ветер станет слабее, чем днем ранее: его максимальные порывы будут достигать до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление снизится до 738–740 миллиметров ртутного столба.
В ночь на 24 октября столбик термометра опустится до 3–5°С. Отмечается, что погода сохранится ветреная с порывами 5–10 метров в секунду.
В пятницу Москву накрыл дождь со шквалистым ветром. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду. Позже ветер в столице усилился до штормовых значений.
Из-за разгула стихии строительные леса сорвались с Кремлевской стены, повредив один из зубцов. В результате происшествия никто не пострадал. Сильный ветер повалил в столице более 50 деревьев и повредил порядка 25 автомобилей.
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