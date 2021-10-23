В Москве в субботу ожидается сильный ветер и небольшой дождь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр столицы.

По прогнозам синоптиков, днем температура в городе составит от 7 до 9°С. Ветер станет слабее, чем днем ранее: его максимальные порывы будут достигать до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 738–740 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 24 октября столбик термометра опустится до 3–5°С. Отмечается, что погода сохранится ветреная с порывами 5–10 метров в секунду.

В пятницу Москву накрыл дождь со шквалистым ветром. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду. Позже ветер в столице усилился до штормовых значений.

Из-за разгула стихии строительные леса сорвались с Кремлевской стены, повредив один из зубцов. В результате происшествия никто не пострадал. Сильный ветер повалил в столице более 50 деревьев и повредил порядка 25 автомобилей.

