Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре до вечера субботы, 23 октября. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие один-два часа с сохранением до 18:00 23 октября по Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Спасатели призвали горожан не парковать автомобили вблизи деревьев и не укрываться под ними, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей.

В пятницу, 22 октября, Москву накрыл дождь со шквалистым ветром. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду. Позже ветер в столице усилился до штормовых значений.

Из-за разгула стихии строительные леса сорвались с Кремлевской стены, повредив один из зубцов. В результате происшествия никто не пострадал. Сильный ветер повалил в столице более 50 деревьев и повредил порядка 25 автомобилей.

