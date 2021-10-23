Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре до вечера субботы, 23 октября. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие один-два часа с сохранением до 18:00 23 октября по Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Спасатели призвали горожан не парковать автомобили вблизи деревьев и не укрываться под ними, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей.
В пятницу, 22 октября, Москву накрыл дождь со шквалистым ветром. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду. Позже ветер в столице усилился до штормовых значений.
Из-за разгула стихии строительные леса сорвались с Кремлевской стены, повредив один из зубцов. В результате происшествия никто не пострадал. Сильный ветер повалил в столице более 50 деревьев и повредил порядка 25 автомобилей.
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