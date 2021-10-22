Синоптики спрогнозировали прохладные выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ближайшие выходные в Москве обещают стать прохладными. Об этом сообщается на портале Gismeteo.
Синоптики напомнили, что текущая неделя показала температурный контраст – среда оказалась самым холодным днем октября, а ночь с четверга на пятницу, наоборот, стала самой теплой с 1984 года.
"В выходные похолодает до нормы. В субботу днем – плюс 8, в воскресенье – только плюс 5", – говорится в сообщении.
Начало следующей недели также ознаменуется прохладной погодой без осадков. Днем температура составит 2–4 градуса, ночью похолодает до минус 5.
"Очередная волна тепла придется на следующие выходные. Днем снова можно рассчитывать на плюс 10–12", – отмечается в материале.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
При этом в пятницу из-за сильного ветра сорвались строительные леса с Кремлевской стены. Они повредили один из зубцов. В результате происшествия никто не пострадал.
Штормовой ветер повредил зубцы на Кремлевской стене
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