В Москве ночь с воскресенья на понедельник может стать самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь с воскресенья на понедельник может стать самой холодной с начала осени. Такой прогноз РИА Новости дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки", – отметил синоптик.

По его словам, в Москве столбик термометра опустится до –3 градусов. В Подмосковье похолодает сразу до –5 градусов.

"Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне", – подчеркнул Тишковец.

Специалист добавил, что ночью появится гололедица, а к утру дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в 1–2 миллиметра.

"Так что пешеходам, автомобилистам завтра надо быть осторожными", – призвал синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 25 октября будет самым холодным днем предстоящей недели. Он отметил, что ночью москвичей ожидают минусовые температуры, а днем столбик термометра поднимется всего до 2-3 градусов.

