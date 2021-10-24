В Москве ночь с воскресенья на понедельник может стать самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ночь с воскресенья на понедельник может стать самой холодной с начала осени. Такой прогноз РИА Новости дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки", – отметил синоптик.
По его словам, в Москве столбик термометра опустится до –3 градусов. В Подмосковье похолодает сразу до –5 градусов.
"Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне", – подчеркнул Тишковец.
Специалист добавил, что ночью появится гололедица, а к утру дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в 1–2 миллиметра.
"Так что пешеходам, автомобилистам завтра надо быть осторожными", – призвал синоптик.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 25 октября будет самым холодным днем предстоящей недели. Он отметил, что ночью москвичей ожидают минусовые температуры, а днем столбик термометра поднимется всего до 2-3 градусов.
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