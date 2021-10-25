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Москва 24

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Общество

04:49

Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром

общество погода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В понедельник утром, 25 октября, в столичном регионе ожидается гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки, выпавшие в виде дождя и мокрого снега, к утру подмерзнут. Температура воздуха будет около нуля градусов, поэтому при выходе из дома необходимо соблюдать осторожность.

"Жителям Москвы и области надо быть бдительными и внимательными утром на придомовых территориях. Та влага, которая выпала, замерзнет и будет скользко", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Москва окажется под воздействием северных ветров, добавил синоптик, поэтому похожая погода ожидается и во вторник.

Ранее сообщалось, что ночь с воскресенья на понедельник станет самой холодной с начала осени.

Ночь на понедельник в столице будет самой холодной с начала осени

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