Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром

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В понедельник утром, 25 октября, в столичном регионе ожидается гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки, выпавшие в виде дождя и мокрого снега, к утру подмерзнут. Температура воздуха будет около нуля градусов, поэтому при выходе из дома необходимо соблюдать осторожность.

"Жителям Москвы и области надо быть бдительными и внимательными утром на придомовых территориях. Та влага, которая выпала, замерзнет и будет скользко", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Москва окажется под воздействием северных ветров, добавил синоптик, поэтому похожая погода ожидается и во вторник.

Ранее сообщалось, что ночь с воскресенья на понедельник станет самой холодной с начала осени.