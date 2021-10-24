ЦОДД призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за возможных заморозков

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобилистов Москвы призвали быть осторожными на дорогах из-за возможных заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ожидается, что до конца текущего дня в столице пойдет мокрый снег. Ночью температура опустится до –1–3 градусов и превратит все выпавшие осадки в гололед.

"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких маневров", – говорится в сообщении столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркивают, что использование летней резины в подобных погодных условиях может привести к ДТП.

"Напомним, что манера управления автомобилем в межсезонье и зимнее время года отличается от летней", – пояснили в департаменте.

Ранее сообщалось, что ночь с воскресенья на понедельник будет самой холодной с начала осень. По прогнозу синоптиков, температура местами опустится до –3 градусов.

