ЦОДД призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за возможных заморозков

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Автомобилистов Москвы призвали быть осторожными на дорогах из-за возможных заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ожидается, что до конца текущего дня в столице пойдет мокрый снег. Ночью температура опустится до –1–3 градусов и превратит все выпавшие осадки в гололед.
"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких маневров", – говорится в сообщении столичного Дептранса.
В ведомстве подчеркивают, что использование летней резины в подобных погодных условиях может привести к ДТП.
"Напомним, что манера управления автомобилем в межсезонье и зимнее время года отличается от летней", – пояснили в департаменте.
Ранее сообщалось, что ночь с воскресенья на понедельник будет самой холодной с начала осень. По прогнозу синоптиков, температура местами опустится до –3 градусов.
Ночь на понедельник в столице будет самой холодной с начала осени
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: