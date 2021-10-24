Мокрый снег пройдет в Москве до конца дня – центр "Фобос"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мокрый снег пройдет в столице до конца текущего дня, ночью все выпавшие осадки превратятся в гололед, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, но все равно до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, потому что температура уже приблизилась к нулевой отметке. Страшного ничего не будет, просто символические заряды снега", – отметил синоптик.
Он уточнил, что ночью все выпавшие осадки превратятся в гололед, который покроет землю коркой льда толщиной в несколько миллиметров. Однако днем все растает.
Тишковец также сообщил, что в понедельник – вторник, 25 и 26 октября, жителей столицы ждет улучшение погоды. Кроме того, среда, 27 октября, может быть солнечной, но потом столицу уже опять накроют осадки.
Ранее сообщалось, что ночь с воскресенья на понедельник будет самой холодной с начала осень. По прогнозу синоптиков, температура местами опустится до –3 градусов. Однако тепло в столицу еще вернется. В последние дни октября столбик термометра поднимется выше +10 градусов.
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