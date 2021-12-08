На Москву надвигаются мурманские морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Москву надвигается климат, присущий Мурманску в январе, сообщает портал "Метеоновости". В среду в городе еще продолжится снег, а температура будет не ниже минус 1 градуса.

В последние два рабочих дня недели, 9 и 10 декабря, столбики термометров днем покажут 9–11 градусов мороза. Ночью же температура опустится до 15–16 градусов ниже нуля.

"Это климат январского Мурманска", – заметили синоптики.

Осадки при этом прекратятся, а небо прояснится. К норме показания термометров начнут возвращаться только в самом конце недели.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Москвы прирост осадков в результате сильного снегопада составил 12 сантиметров. Повсеместно в городе идут работы по очистке улично-дорожной сети от снега.

Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за последние 72 года. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, за 7 декабря в Тушине выпало 7 миллиметров осадков, на ВДНХ – 8 миллиметров, а на Балчуге – 10 миллиметров.

Синоптик подчеркнул, что это еще не окончательные результаты. Итоги мощного снегопада будут подведены позднее.