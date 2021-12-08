В Москве прирост снега за сутки составил 12 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В некоторых районах Москвы прирост осадков в результате сильного снегопада составил 12 сантиметров.

Об этом во вторник вечером, 7 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Снегопад в столице закончился. С 21:00 6 декабря в отдельных районах города прирост свежевыпавшего снега составил до 12 сантиметров", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что повсеместно в городе идут работы по очистке улично-дорожной сети от снега.

Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за последние 72 года. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, за 7 декабря в Тушине выпало 7 миллиметров осадков, на ВДНХ – 8 миллиметров, а на Балчуге – 10 миллиметров.

Синоптик подчеркнул, что это еще не окончательные результаты. Итоги мощного снегопада будут подведены позднее.