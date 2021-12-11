Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь с 10 на 11 декабря стала самой холодной в столице с начала зимы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"По данным на 6:00 на опорной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха опустилась до минус 16,9 градуса, на территории "новой" Москвы было еще холоднее – минус 18,4 градуса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Москва и Подмосковье продолжают оставаться под влиянием арктического антициклона, из-за которого температура воздуха держится на 10–11 градусов ниже климатической нормы.

В субботу, 11 декабря, в Москве ожидается температура до -13...-11 градусов, в Подмосковье – до -11...-16 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление превысит климатическую норму на 15 единиц.

До 11:00 12 декабря в столичном регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности.

