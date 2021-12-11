До 16 градусов мороза ожидается в столичном регионе в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 11 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков и до 16 градусов мороза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным метеорологов, в Москве ожидается температура до -11...-13 градусов, в Подмосковье – до -11...-16 градусов.

"Ветер восточного направления 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление выше климатической нормы на 15 единиц. Содержание кислорода в приземном воздухе повышенное", – говорится в сообщении.

До 11:00 воскресенья, 12 декабря, в столичном регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что погоду в выходные дни в столице будет определять антициклон. По ее словам, в субботу при переменной облачности ночью столбики термометров опустятся до -16...-18 градусов, а местами – до -24.