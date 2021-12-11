До 16 градусов мороза ожидается в столичном регионе в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В субботу, 11 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков и до 16 градусов мороза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По данным метеорологов, в Москве ожидается температура до -11...-13 градусов, в Подмосковье – до -11...-16 градусов.
"Ветер восточного направления 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление выше климатической нормы на 15 единиц. Содержание кислорода в приземном воздухе повышенное", – говорится в сообщении.
До 11:00 воскресенья, 12 декабря, в столичном регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что погоду в выходные дни в столице будет определять антициклон. По ее словам, в субботу при переменной облачности ночью столбики термометров опустятся до -16...-18 градусов, а местами – до -24.
В Москве установилась самая низкая температура с начала сезона
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