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В мире

18:30

Новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19 зарегистрирован в Нидерландах

за рубежом

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19 зарегистрирован в Нидерландах, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

"В общей сложности коронавирус был выявлен у 24 590 человек. Это почти на 6 тысяч больше, чем днем ранее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество инфицированных в Нидерландах увеличивается даже несмотря на то, что с 19 декабря там был объявлен почти полный локдаун. В связи с этим продолжали функционировать только магазины с товарами первой необходимости, аптеки и заправки.

Ранее в связи с выявлением случаев заражения новым штаммом коронавируса решили ужесточить антикоронавирусные меры и в Финляндии. Так, при въезде теперь будут требовать сертификаты о вакцинации у всех. При этом признают в стране только одобренные ВОЗ вакцины. Кроме того, QR-коды нужны для походов в кафе и музеи.

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