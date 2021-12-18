В Нидерландах вводят жесткий карантин. С воскресенья продолжат работать лишь аптеки, АЗС, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения.

Все другие точки, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения будут закрыты. Жителям настоятельно рекомендуют работать дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно приглашать до четырех человек. Меры пока введены до 14 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.