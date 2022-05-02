Россиянам напомнили об опасности мышиной лихорадки в дачный сезон

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Мыши являются переносчиками опасной болезни, напомнила специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая.

Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или мышиной лихорадке, пояснила специалист. Переносчиками инфекции являются рыжая полевка, полевая мышь, разные виды серой полевки, крысы, домовая мышь.

По словам эксперта, чаще всего люди заражаются мышиной лихорадкой в лесу и на садовых участках, поэтому максимальное количество заболевших регистрируется во время дачного сезона.

"Вирус выделяется из организма грызуна с мочой и выделениями. Человек заражается при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах в лесу, поле, на садово-огородных участках, в любом помещении, где есть грызуны", – сказала Савицкая в интервью радио Sputnik.

Болезнь поражает не только почки, но также кровеносные сосуды и нервную систему, продолжила специалист, при этом сразу поставить точный диагноз бывает сложно, поскольку от момента заражения до первых признаков заболевания проходит до 30 дней.

"Начало болезни напоминает обыкновенную простуду: высокая температура, интенсивная головная и мышечная боль, жажда, иногда небольшой кашель. Со второго-четвертого дня болезни появляются боли в пояснице, которые указывают на поражение почек. В дальнейшем может быть ухудшение самочувствия, уменьшение количества мочи, кровотечения – носовые и кишечные, а также сыпь на коже", – рассказала она.

Необходимо помнить, подчеркнула Савицкая, что зимой грызуны могли оставить следы своей жизнедеятельности в помещениях и на дачных участках, поэтому с началом сезона в мае необходимо провести тщательную уборку. Она обязательно должна проходить в четырехслойной марлевой маске и резиновых перчатках.

"Влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств. Постельные принадлежности необходимо просушить на солнце. Рукавицы или резиновые перчатки, а также марлевые повязки после работы лучше сжечь", – добавила она.

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