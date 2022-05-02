Россиянам напомнили об опасности мышиной лихорадки в дачный сезон

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Мыши являются переносчиками опасной болезни, напомнила специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая.
Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или мышиной лихорадке, пояснила специалист. Переносчиками инфекции являются рыжая полевка, полевая мышь, разные виды серой полевки, крысы, домовая мышь.
По словам эксперта, чаще всего люди заражаются мышиной лихорадкой в лесу и на садовых участках, поэтому максимальное количество заболевших регистрируется во время дачного сезона.
"Вирус выделяется из организма грызуна с мочой и выделениями. Человек заражается при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах в лесу, поле, на садово-огородных участках, в любом помещении, где есть грызуны", – сказала Савицкая в интервью радио Sputnik.
Болезнь поражает не только почки, но также кровеносные сосуды и нервную систему, продолжила специалист, при этом сразу поставить точный диагноз бывает сложно, поскольку от момента заражения до первых признаков заболевания проходит до 30 дней.
"Начало болезни напоминает обыкновенную простуду: высокая температура, интенсивная головная и мышечная боль, жажда, иногда небольшой кашель. Со второго-четвертого дня болезни появляются боли в пояснице, которые указывают на поражение почек. В дальнейшем может быть ухудшение самочувствия, уменьшение количества мочи, кровотечения – носовые и кишечные, а также сыпь на коже", – рассказала она.
Необходимо помнить, подчеркнула Савицкая, что зимой грызуны могли оставить следы своей жизнедеятельности в помещениях и на дачных участках, поэтому с началом сезона в мае необходимо провести тщательную уборку. Она обязательно должна проходить в четырехслойной марлевой маске и резиновых перчатках.
"Влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств. Постельные принадлежности необходимо просушить на солнце. Рукавицы или резиновые перчатки, а также марлевые повязки после работы лучше сжечь", – добавила она.
Ранее директор департамента недвижимости "Цифровые СНТ Подмосковья" Федор Мезенцев рассказал, как эффективно избавиться от кротов на дачном участке. Специалист объяснил, что эти животные вредят плодовым деревьям, поскольку грызут их корни. А в норах кротов впоследствии могут плодиться мыши.
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