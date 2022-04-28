Агроном рассказала, как правильно подготовить рассаду для дачи

Фото: depositphotos/Zakharova

Агроном ГБУ "Озеленение" Юлия Руденко рассказала, как правильно подготовить рассаду для дачи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, ряд семян нуждается в таких видах предварительной обработки, как стратификация и скарификация. Первая представляет собой поэтапную обработку влагой и холодом, вторая – нарушение целостности твердой оболочки семени. При этом отдельные культуры лучше всходят при их предварительном замачивании, а некоторые – при проращивании, причем каждой из культур нужна соответствующая температура.

"В воде для набухания или в стимуляторе роста семена достаточно подержать несколько часов, не стоит держать их там более суток. Семена могут "задохнуться" и вообще не прорасти", – посоветовала специалист, подчеркнув, что также очень важен качественный грунт.

Эксперт отметила, что семена овощей и цветов со временем снижают всхожесть, в связи с этим, если срок хранения превысил указанный на упаковке, использовать их не нужно. По словам Руденко, это не значит, что они совсем не взойдут, однако гарантии на 100-процентное прорастание, а так же дальнейшее качество посадок нет.

Кроме того, как уточнила агроном, бывают и поврежденные семена, которые либо не дают всходов, либо процесс становится долгим. Бывают также пустотелые семена, которые были собраны очень рано и не успели сформироваться в полной мере.

"Ну и никуда не деться от ключевого фактора: зачастую находящиеся в продаже семена изначально имеют плохое качество. А потому, приобретая семена, не экономьте на их цене и делайте выбор в пользу известных производителей, зарекомендовавших себя", – предупредила специалист.

Руденко подчеркнула, что срок годности семян связан с условиями их хранения. А самые лучшие условия – температура 12–15 градусов и влажность не больше 50%. При этом доступ воздуха к ним должен быть ограничен.

"Если не полностью истрачены все семена из магазинного пакетика, следует оставить их на будущий год в той же упаковке. Оторванную часть можно просто слегка подвернуть и закрепить скрепкой", – посоветовала эксперт.

Она предупредила, что не очень хорошо всходить семена могут и ввиду глубокой посадки. Помимо этого, для каждого вида необходима собственная глубина посева. Как нужно сажать ту или иную культуру, часто указывается на упаковке. Также эксперт сообщила, что, сажая семена, нужно быть осторожными, так как их можно "утопить". Это может случиться, если разложить их на сухой грунт, засыпать землей и полить.

"Вода пройдет сквозь все слои и утянет за собой семена вглубь. Таким образом, оказавшись слишком глубоко, всходам не хватит энергии добраться до поверхности, и они погибнут. Чтобы этого не произошло, предварительно грунт проливают, чтобы он напитался водой, затем сеют семена и сверху присыпают землей, которая увлажнится за счет влаги снизу", – пояснила агроном.

В случае пересыхания грунта специалист посоветовала увлажнить его, но и в этом действии следует не переборщить с водой: избыток влаги снижает уровень кислорода в грунте и может привести к загниванию.

Руденко отметила, что, сажая семена, следует брать во внимание период их прорастания, который для каждой культуры свой. Так, например, некоторые растения имеют индивидуальное свойство долго всходить. В основном это затрагивает многолетние цветы.

"А потому не стоит сразу бить тревогу, даже если время прорастания семян затянулось и не соответствует тому, который указан на упаковке с семенами", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, для получения своевременных всходов рассады нужно придерживаться главных рекомендаций по посеву семян и уходу за ними. В частности, важным аспектом является использование посевного материала с высоким уровнем всхожести.

Ранее садовод рассказала, как подготовить землю на даче для хорошего урожая. По ее словам, ценным органическим удобрением является компост, который освежит почву и обеспечит ее питанием. При этом садовод не рекомендовала вспахивать землю, чтобы не нарушить флору, помогающую растениям лучше плодоносить.